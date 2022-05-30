Murat Muratoğlu: Bakan kasıtlı olarak yanlış bilgi mi yaydı?

Şeker fabrikalarını satıp yurtdışından şeker ithal etmek farklı bir boyutta ülkeyi sevmek demek. Sahi, bu durumda Tarım ve Orman Bakanı kasıtlı olarak yanlış bilgi mi yaydı? Yasa geçseydi 3 yıl ile mi yargılanacaktı? Yoksa haberi yapan arkadaş bizzat Tarım Bakanı tarafından yalanlandığı için mahkeme mahkeme dolaşacak mıydı? Bak ama dediğim çıktı, şeker ithal ettiler diye mahkemede kendini, savunsa işe yarayacak mıydı? Bu topraklarda bir zamanlar adalet vardı. Yerini utanmazlık aldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı