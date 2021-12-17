Murat Muratoğlu: Asgari ücrette fakirleşme 110 dolar

2021 yılı asgari ücreti ile 384 dolar alınabiliyorken bugün zam yapışmış haliyle dolar fiyatları daha da artmazsa 274 dolar ancak alınabilecek. Yıllık fakirleşme 110 dolar olarak tescil edilecek!

Ücret böyle hesaplanmaz diyene… Güzel kardeşim o zaman niye dolar bazında hesaplıyorsunuz yap-işlet-devret ücretlerini… Onlar halktan topladığınız vergiler değil mi?

Asgari ücretlileri de bu kapsama alalım. Hem maaş öderken, “cebimizden beş kuruş çıkmadan ücretlere zam yapıyoruz” diye övünürsünüz. Hep 5’li müteahhit grubu mu yiyecek kaymağı… Ne oldu? Sıra asgari ücretliye gelince artış dolarla olmaz mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı