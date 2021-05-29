Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: ‘Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz’ müjdesi versek?

En kötü kabusumuz gerçek oldu. Bir para birimi her daim değer kaybeder mi? Kaybederse o ekonomi sağlam durabilir mi?

Merkez Bankası ne işe yarar? Hadi müdahale etse ya kendisi… Ufak bir pürüz olarak, döviz rezervi yok! Bitirdi… Hatta Merkez Bankası rezervleri on milyarlarca dolar eksiye girdi…

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Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ülkede 85 bin cami olduğu halde gittik yeni bir cami daha yaptık Taksim’e… Paramız var ki yapıyoruz işte…

Ayrıca ne öyle “dolar rekor kırdı” falan demek? Onun yerine “Artık dolarınızla daha fazla Türk Lirası alabilirsiniz” müjdesi versek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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