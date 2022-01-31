Murat Muratoğlu: Ameliyat iyi geçti ama hasta kaybedildi

Yeni yıla girince temiz sayfa açtık. Eyvallah da bir plan, program göreniniz oldu mu sağda, solda… Yeni zamlar yapmak dışında?

Hey maşallah, hadi inşallah ile ekonomi yönetiliyor memlekette… Aksiyonları sadece niyet tutmak üzerine…

Egosu yüksek doktorların aileye kötü haberi vermesi gibi, ameliyat iyi geçti ama hasta kaybedildi! Canım olur o kadar kusur, bitecek hepsi… Var mı vefasızlığın gereği?

Sadece kör değiliz aynı zamanda nankörüz belli ki… Hem göremiyoruz, hem görmek istemiyoruz bazı şeyleri… Öyle olduğuna inanıyor kendisi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı