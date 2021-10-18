Murat Muratoğlu: Ah be… Oysa Berat Bey öyle miydi?

Ne demeç veriyor, ne çıkıp konuşuyor. Peki, ne yazacağım ben? Hiç düşünmüyor.

Ah be… Oysa Berat Bey öyle miydi? Özlüyorum valla kendisini… Her gün yeni bir yazı konusu yaratıyordu. Çokomelli bir kişilikti… Hindistan cevizli Eti Puf sevdiğini bizzat belirtmişti. Lütfi Bey’in tweetlerine bakıyorum, devamlı toplantı resimleri… “Bir araya geldik”, gelin! “Değerlendirmelerde bulunduk”, bulunun! “Konuları ele aldık”, alın! Hepsi birbirinden sıkıcı, tadı tuzu olmayan bürokratik açıklamalar. Geri kalanın tamamı Erdoğan’ı retweetlemeler. Ben bunun neyini kaleme alacağım?

Yahu dolar 9.20’lerde… Zamlar yağmur gibi… Çık, demir bir yumrukla doları düşüreceğiz falan deyiver… Döviz alanın elinde patlayacak, tutan güvercin takla atacak mesajları ver. Yok, yok, yok!

Murat Muratoğlu’nun yazısı