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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Adam ucuz işçi kaynağı buldum diye gururla anlatıyor

AKP’li başkan, Ankara Belediyesi adayı, aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki… Mültecilerin Türkiye’ye gelmesini savunurken öyle bir konuştu ki şahsen utandım.

Kendisi, “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar” demecini verdi.


Bu devlette mültecilerden önce sanayi yok muydu? Sanayi onlarla beraber mi kuruldu? Gençler işsizlikten ülkeden kaçmanın bin bir yolunu arıyor. Adam ucuz işçi kaynağı buldum diye gururla anlatıyor.

Avrupa’dan mültecileri Türkiye’de tutup Avrupa’nın sınır bekçiliğini yapmak için alacağımız 3 milyar Euro’nun nereye gideceği de meçhul… Artık birilerine 5’inci 6’ncı maaş olarak mı dağıtılır, yeni bir saray mı yapılır? Kim bilir nereye harcanır…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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