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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Acısız çıkış yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas’ta düzenlenen IMF/Dünya Bankası toplantısında, Türkiye’nin Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nden çıkmak istediğini belirtti. Neden girdik ki? Bu soru o koltuğun eski sahibi Nebati’ye de sorulmuştu. “Uygulamanın 2021 sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alındığını” söyledi. Peki panik havası neden oluşmuştu? Ülkeyi yöneten kişinin dini kuralları referans alıp ekonomiyi öyle yönetme isteği değil miydi? Dini kurallar mı yanlıştı? Uygulamada mı hata yapıldı? Döviz kuru, cari açık, enflasyon, faizler… Neden hepsi birden fırladı? Bu işin hesabını kim yaptı?

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