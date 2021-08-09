Murat Muratoğlu: Açılan paketleri koyacak yer kalmadı!

Kredi Garanti Fonu, Değer Kredisi, Can Suyu Projesi, Kobi Destek Paketi, İvme Finansman Paketi… Neye yaradı hangisi? Öncesinde ekonomiyi düzeltmeyi denedin mi? İyi de, adama sormazlar mı; “Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye?”, “Neden bu borçlar ödenmiyor?” diye… Bugüne kadar soran olmadı. Herkes alkışladı. Açılan paketleri koyacak yer kalmadı!
SON HABERLER
‘Şahdamarım’da Ahmed Arif’i anlatan Erkal: Yaşasa yine baskıcı iktidarı eleştirirdi
Altmış iki yıllık kariyeri boyunca Gorki, Brecht, Steinbeck, Aziz Nesin, Nâzım Hikmet, Can Yücel gibi isimlere ‘selam gönderen’ Genco Erkal, pandemi arasının ardından, temmuz başında, “Yurdum benim şahdamarım” diyen şair Ahmed Arif’i anlatan müzikli gösteriyle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıktı. Sonrasında Ege’de sergilenen ‘Şahdamarım’ 4 Ağustos’ta bir kez daha İstanbul’daydı ve usta sanatçı yeniden Çanakkale, İzmir’in aralarında olduğu kentlerin yolunu tuttu.
Yangınlarda son durum | Muğla’da beş noktada yangın devam ediyor
Diken, Türkiye’nin güney ve batısında devam eden orman yangınlarından gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
İstifa edilemeyen hükümet sisteminin, iklim kriziyle imtihanı
Açgözlü kapitalistlerin ve sürekli büyüme sevdasının cezasını çekiyor yerküre. Biz o cezayı AKP iktidarında ödüyoruz ne yazık ki, nasıl büyük günahların kefareti Allah bilir!
Tercihlere doğru: Gazetecilik hala seçilebilecek bir meslek mi?
Peş peşe kapanan gazeteler, tekelleşme, düşen maaşlar, sosyal hak kayıpları, baskı ve tutuklanmalar… 90 ve 2000’li yılların gözde mesleklerinden gazetecilik bugün 4 yıllık herhangi bir fakülte okumak isteyenlerin ‘eh iştesi’ . ‘Aldığı maaşı bitiremeden muhasebeden para almaya’ gidenlerin yerini ise asgari ücretle işe girmeye çalışan gençler almış durumda.
Pandemi, yangın ve eğitim
İstemediğiniz bir bölüme başlamak yerine, bir yıl ara verip, merak ettiğiniz bir konunun peşine düşmek, staj yapmak, çalışmak, sonra okulu okumak evet bize dayatılan sisteme ters ama sizin için sonuç ilkine göre her durumda daha başarılı olacaktır.