Murat Muratoğlu: Acaba ‘işler düzelir mi?’ diye hiç beklemeyin

Acaba “işler düzelir mi?” diye hiç beklemeyin. 2022 Türkiye ekonomisi için kayıp yıllardan biri olacak. Umudu olanlar oturup bir daha düşünsünler. Ne umuyorlar? Hangi şartlar altında umdukları gerçekleşebilir? Cevabını bulurlarsa buyursunlar, piyasa orada… Diyanet o kadar ödenek alıyor. Düşündünüz mü hiç, neden ekonomi duasına çıkılmıyor? Belli ki olmayacak duaya “amin” demek istenmiyor!

Murat Muraoğlu’nun yazısı