Murat Muratoğlu: Acaba ‘işler düzelir mi?’ diye hiç beklemeyin

Acaba “işler düzelir mi?” diye hiç beklemeyin. 2022 Türkiye ekonomisi için kayıp yıllardan biri olacak. Umudu olanlar oturup bir daha düşünsünler. Ne umuyorlar? Hangi şartlar altında umdukları gerçekleşebilir? Cevabını bulurlarsa buyursunlar, piyasa orada… Diyanet o kadar ödenek alıyor. Düşündünüz mü hiç, neden ekonomi duasına çıkılmıyor? Belli ki olmayacak duaya “amin” demek istenmiyor!
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Beş maddede yeni varyant
Yalnızca iki gün önce ortaya çıkan ve şimdiden bazı ülkelerin seyahat kısıtlamalarını değiştirmesine, küresel piyasaların gerilmesine neden olan Güney Afrika varyantı hakkında ne biliyoruz?
Prof. Derya Unutmaz’dan yeni varyanta karşı önlem çağrısı: Sonrası geç olur
Prof. Dr. Derya Unutmaz, Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantla ilgili önlem alınması çağrısını yaparak ”Endişemiz doğruysa sonrası geç olur” dedi.
2022 bütçesine ‘enflasyon gölgesi’: Muhalefet ‘Gözden geçirin’ dedi
Muhalefet, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde, döviz kurları ve enflasyondaki artış nedeniyle bütçenin gözden geçirilmesini istedi.
Kur etkisi ve hammadde sıkıntısı: Bazı ilaçlar hiç yok, bazılarında stoklar eridi
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, kur etkisi ve hammadde sıkıntısı nedeniyle piyasada bazı ilaçların bulunamadığını, bazı ilaçlarda da 30-35 gün olması gereken stok seviyelerinin bir haftaya düştüğünü söyledi.
Eldeki aşılar yeni varyanta karşı etkili olabilir
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), mevcut aşıların yeni corona virüsü varyantına karşı etkili olabileceğini bildirdi.