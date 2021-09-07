Murat Muratoğlu: Acaba Berat Albayrak’a gönderme mi?

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi atlatmasını sağlayacak yeni bir program daha açıklandı. En önemli değişiklik adının “Yeni Ekonomi Programı” tekrar “Orta Vadeli Program” a dönmesiydi. Acaba Berat Albayrak’a gönderme mi?

Neyin nasıl yapılacağı, ne gibi önlemler alınacağı yok. Ne var? “Bir dilek tut” tarzı sayılar…

Gidip de program hakkında konuşmak ve hedeflere anlam yüklemeye çalışmak beyhude bir çabadan öte değil! Falcılar bile bazen “ay valla tutuyor kız” payesi ile müşteri sayısını artırırken, Türkiye bugüne kadar açıkladığı hedefleri bırakın tutturmayı yanına dahi yaklaşamadı!

İşin enteresan tarafı Merkez Bankası’nın daha bir ay önce açıkladığı hedefler ile büyük farklar söz konusu…

Murat Muratoğlu’nun yazısı