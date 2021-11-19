Murat Muratoğlu: 3-C sınıfından Berkecan yapar mı böyle bir hata?

Merkez Bankası’nda çalışmak için herhangi bir birikime veya eğitime gerek var mı acaba? İlkokul çocuklarını oturtsan o koltuklara mesela… 3-C sınıfından Berkecan yapar mı böyle bir hata? Cevabını hepimiz biliyoruz nasıl olsa… Asıl sorunun kaynağı Merkez Bankası’nın çalışanlarında değil ki… Zira o koltuklarda oturanlarda nasıl bir genişlik varsa kararları kendileri alıyorlar gibi yapıyorlar ya… Hastayım ona… Resmi enflasyon yüzde 20 ve yüzde 15’e düşürdüler faizi ciddi ciddi… Gerçek enflasyon kaç? En az yüzde 50… Millet enayi mi? Kaçar Türk Lirası’ndan tabii…

Murat Muratoğlu’nun yazısı