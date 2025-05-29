Murat Muratoğlu: 100 liralık satıştan 12 lira kazanan sanayici, bu yıl ancak 6 lira kazanabildi

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Geçen yıl 100 liralık satıştan 12 lira kazanan sanayici, bu yıl ancak 6 lira kazanabildi. Hem de bu enflasyon canavarının gölgesinde… Kazandığı parayı da bankalara faize kaptırdı.

erslik burada zaten; Üretenler kâr edemiyor. Kâr edemeyenler para basıyor. Hal böyleyken sanayici neden üretsin bu maliyetlerle? Bulmuş baskılanan ucuz doları, ithal eder, hiç uğraşmaz işin ameleliğiyle…

Yıl boyunca üretim girdilerine zam yapıldı ince ince… “Zaten sizi öpecektik, dayanamadık biraz daha ileri gittik” dercesine, nefes aldırmadılar yeminle…

Hiçbiri de çıkıp isyanını dile getirmedi. Belli ki içine attı. İtirazlar gelmeyince AKP doğru yolda olduğunu sandı. Sanayicilerimizin gözüne bakıyorum, onlar sevinç gözyaşları mı? Susma, sustukça, bak işte sana da geldi sıra!

Murat Muratoğlu’nun yazısı