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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muraoğlu: Parayı görünce çevreci oldu ülke

Otel yapmak için orman yakan biz… Elektrik santrali kurmak için ırmağı kurutan biz… Apartman dikmek için tarlaları, meraları yerleşime açan yine biz… Türkiye 2015’te imzaladığı ancak parlamento onayından geçmeyen Paris İklim Anlaşması’nı uygulamaya karar verdi. Sebebi neydi ki?

Türkiye ne zaman ve ne kadar sera gazı azaltım taahhüdünde bulunacağına kendisi karar verecek. Parayı da veriyorlarsa o zamana kadar kim öle kim kala? O parayla yeni bir saray yapar, yepyeni son model bir uçak alır, artanı ile de ağaç dikeriz. Fidan ihalesini de yandaşa veririz. Sahi Kanal İstanbul için kaç ağaç kesilecekti? En az 200 bin mi? Unutmayın, sorarlarsa en çevreci biziz… Biz!


Murat Muratoğlu’nun yazısı

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