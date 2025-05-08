Murat Kurum: İstanbul'da 600 bin konutun acilen dönüşmesi gerek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 600 bin konutun acilen dönüşmesi gerektiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Kurum, depremden sonra kentte 25 bin 17 binanın denetlendiğini, bu binalardan 2 bin 928’inin az hasarlı olduğunu söylemişti.

İstanbul’daki tüm belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda TRT Haber’in aktardığına göre Kurum şunları söyledi:

* Şu anda deprem bölgesinde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımız için konutların, iş yerlerinin yapımına başlamış bulunuyoruz. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini inşallah yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz.

Fotoğraf: AA

* Bölgedeki çalışmalarımızı hızlıca tamamlayarak devletimizin deprem bölgesindeki o gücünü, tecrübesini inşallah en süratli şekilde İstanbul’umuzun 39 ilçesine aktaracağız.

* Bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66’sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Riskli bölgelerin en başında da maalesef İstanbul’umuz gelmektedir.

* 2025 itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini, bu kadar bağımsız bölümü, 2000 ve öncesi. Aslında 2000’de İstanbul’un tamamı riskliyken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşaat çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır

* Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz.