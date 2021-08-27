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Yaramazlara biraz batar!

Murat İde: ‘Askerimizi o bataklıktan çekin’ sözüne ‘İş bilmezlik’ diyen akıl, ‘Çekildik’ derken hiç mi utanmaz

Afganistan Kabil Havaalanı’na asker gönderme kararından itibaren itiraz edenlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’di..

Sürekli uyardı.. Son olarak, 16 Ağustos’ta, yani 11 gün önce dedi ki;


Çıkmış hâlâ, “Türk askeri Afganistan’da kalmalı.” diyorlar. Kardeşim; Afganistan kaldı mı da askerimiz kalsın? ABD’ye şirinlik peşinde abuk sabuk konuşmayı bırakın, askerimizi derhal o bataklıktan çekin!

Vay sen misin bunu diyen..

İktidar çevreleri saldırdı.. İktidarın ortağı partinin Genel Başkan yardımcısı meseleyi kendi seviyesine indirerek attı tuttu..

“Askerimizi o bataklıktan çekin” sözüne ‘iş bilmezlik’ diyen akıl, “O bataklıktan çekildik” derken hiç mi utanmaz bilmem..

Dün Meral Akşener’e dünyanın lafını sayıp, bugün dediğini yaparken de ondan daha çok sahiplenen yüzsüzlük mahçup olur mu bilmem.

Murat İde’nin yazısı

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