Murat Gülderen: Sosyal medya platformları dijital bir derebeyliğe dönüştü

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Sosyal medya platformları, algoritmaları aracılığıyla kimin neyi konuşacağını ve hangi içeriğin öne çıkacağını belirleyen dijital bir derebeyliğe dönüştü. Milyonlarca takipçisi olan hesaplar bile reklam bütçesi ayırmazsa çok sınırlı bir kesime ulaşabiliyor. Yani bu mecralarda parayı veren düdüğü çalıyor…

Sosyal medya, ilk başlarda özgür ifade ve içerik vaadiyle ortaya çıksa da, günümüzde bu idealden uzaklaşarak tamamen ticari bir yapıya dönüştü. Öyle ki artık reklam almadığı kişilerin sesini geniş kitlelere ulaştırmıyorlar. Yani özgürlük, görünüşte herkes içinmiş gibi sunulsa da, gerçekte paranın gücüyle sınırlanıyor. Özetle, özünde reklam ekonomisi üzerine kurulu bir iş modeli benimsiyor. Algoritmalar, bu reklamverenlerin içeriklerini önceliklendirerek, organik paylaşımların görünürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medya platformlarının bireylerin düşüncelerini özgürce paylaştığı mecralar olmaktan çoktan çıktığına dikkat çekerek, “Kimin ne konuşacağına, hangi gündemin öne çıkacağına ve hangi görüşlerin daha fazla kişiye ulaşacağına platformların algoritmaları karar veriyor. Milyonlarca takipçiye sahip bir hesap bile paylaşım yaptığında, içeriği yalnızca sınırlı bir kitleye ulaştırılıyor” dedi.

Murat Gülderen’in yazısı