Murat Gülderen: Deprem endişeleriyle karavanlara olan talep patlaması, sektörü dev bir pazara dönüştürdü

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Deprem endişeleriyle ‘güvenli liman’ haline gelen karavanlara olan talep patlaması, sektörü 1 milyar dolarlık dev bir pazara dönüştürdü. Karavanın maliyeti ne? Alırken nelere dikkat edilmeli? Kiralamak mümkün mü? Yatırım aracı olabilir mi? İşte detayları…

Türkiye’de karavan sektörü, son yılların en dikkat çekici yükselişini yaşıyor. Pandemiyle birlikte izole tatil arayışları ve doğayla iç içe yaşam özlemiyle büyük bir sıçrama yapan karavan kültürü, son dönemde yaşanan deprem endişeleriyle birlikte adeta yeni bir boyut kazandı. Artık sadece bir tatil aracı olmaktan çıkan karavanlar, birçok kişi için güvenli ve bağımsız bir yaşam alanı alternatifi olarak görülüyor.

Böylesine bir talep artışı da beraberinde birçok yeni üreticiyi sektöre kazandırarak rekabeti ve çeşitliliği artırdı. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 450’ye ulaşırken, karavan üretim kapasitesi de yıllık 40 bin adetlere ulaştı. Fiyat skalasına baktığımızda ise rakamlar 500 bin TL’lerden başlıyor 3 milyon TL’lere kadar uzanıyor. Bu yıl Türkiye karavan pazarının 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Murat Gülderen’in yazısı