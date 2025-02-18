Murat Çelik: Toplumdaki ekonomik eşitsizlik de temelde şiddeti doğuran nedenlerden

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Toplumdaki ekonomik eşitsizlik de temelde şiddeti doğuran nedenlerden biri. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk ve işsizlik gibi etkenlerin derin bir umutsuzluğa ittiği insanların şiddete yönelme ihtimâli artıyor. Hele bir de kendisi o durumdayken, sosyal medyada izlediği kişilerin yaşadığı hayatları görünce…

Haksızlığa uğradığı düşüncesi, çifte standartlı uygulamalar, haksız rekabet vb. durumlar da insanda öfke ve dolayısıyla şiddet eğilimini artıran faktörlerden.

Uzmanlar; din, etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim gibi nedenlerle ayrımcılığa uğramanın da insanların öfke ve kin gibi duygular beslemesine yol açtığının altını çiziyor.

Toplumsal şiddet ortamına medyanın da etkisi var. Şiddet içeren yayınların yaygınlaşması, özellikle gençleri olumsuz etkiliyor. Medya, şiddeti normalleştirip hatta özendirebiliyor.

Ve son olarak, siyasi ortam… Siyasi çekişmeler, kutuplaşmalar ve ideolojik ayrışmaların yoğun olduğu toplumlarda şiddet olaylarının daha sık görüldüğü kanıtlanmış bir gerçek.

Dedim ya… Umutsuzluk sarmalını kırabilmek için bilelim, farkına varalım, idrak edelim ve gereğini yapalım diye yazıyorum bütün bunları.

Murat Çelik’in yazısı