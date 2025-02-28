Murat Çelik: Süreç asıl şimdi başladı

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Sırrı Süreyya Önder, basın toplantısını bir not ile bitirdi. Öcalan’dan getirdiği bir cümlelik şu notla: “Bu perspektifi ortaya koyarken, şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Günün manşeti bu nottur bence. Metinde yer verilmeyip haricen dile getirilmesi bilinçli bir tercih. Bu haliyle yarı resmi. Bağlayıcı değil. Bir söz alındığını göstermiyor ama niyeti, beklentiyi özetliyor.

Yukarıda altını çizdiğim soruların yanıtı belki de bu notta gizli. Yapılan çağrıya alınması muhtemel karşılığın ilk işareti olabilir bu cümle…

…Bir son not da benden olsun… Süreç asıl şimdi başladı. Tarafların tümü için.

Murat Çelik’in yazısı