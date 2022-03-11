Murat Birdal: Yaz aylarında sürdürülmesi zor bir tablo ortaya çıkacak

Gelelim vatandaşın enflasyonla mücadelesine. Halkın sokakta karşılaştığı enflasyonun oldukça altında kalsa dahi yıl başında yapılan maaş zamları ücretli kesim açısından kısa süreli de olsa bir soluklanma olanağı yaratmıştı. Ancak ilk iki ayda enflasyonun gerçekleştirdiği sert tırmanış ile birlikte asgari ücretteki artış oranı daha şimdiden TÜİK’in açıkladığı enflasyonun dahi epey ardına düştü. Henüz yılın başında olmamıza rağmen gün geçtikçe reel ücretlerdeki kayıp büyüyor. Görünen o ki yaz aylarına girdiğimizde burada sürdürülmesi oldukça zor bir tablo ortaya çıkacak.

Hükümetin mevcut tabloyu bir kez daha dış etkenlerle açıklamaya çabalayacağına şüphe yok. Oysa, ne Rusya-Ukrayna gerginliği, ne de Fed’in sıkılaşma yönündeki hamleleri üç beş günde ortaya çıkmış beklenmeyen gelişmeler değil. Küresel risklerin tırmandığı bir ortamda hükümetin yaptığı bu politika değişikliğinin bedeli de oldukça ağır olacak gibi görünüyor.

Murat Birdal’ın yazısı