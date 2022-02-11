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Yaramazlara biraz batar!

Murat Birdal: Parasal sıkılaşmayla birlikte işin rengi değişecek

Bakan Nisan ayından itibaren enflasyonun gerileyeceği yönündeki beklentisini muhtemelen geçmiş dönemdeki kur artışının gecikmeli etkilerinin sonlanmasına dayandırıyor. Ancak diğer etkenleri önemli ölçüde göz ardı ettiği bir gerçek.

Kağıt üzerinde seçimlere henüz 1.5 yıl kadar bir süre olmasına rağmen ülke her anlamda seçim ortamına girmiş görünüyor. Hükümet kalan sürede kur ve enflasyonda bir istikrar sağlanabileceğini ve bunu seçmene kazanılmış bir mücadele olarak sunabileceğini umuyor. Oysa, hükümet bu vakte kadar kendi yarattığı zorluklarla, yeldeğirmenleriyle savaşıyordu. Dünya ekonomisinde yaşanacak parasal sıkılaşmayla birlikte bu kez işin rengi değişecek.


Murat Birdal’ın yazısı

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