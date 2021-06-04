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Yaramazlara biraz batar!

Murat Birdal: Borcunu çevirmekte zorlanan esnaf kesimi hükümeti düşündürüyor

Karantina tedbirleriyle beli iyiden iyiye bükülen, dükkanları yeniden açmaya koyulduğu bir süreçte borcunu çevirmekte zorlanan esnaf kesimi hükümeti düşündürüyor. Şubat ayında esnafa kullandırılan hazine destekli kredilerin geri ödemesi 6 ay ertelenmişti. Yeni bir erteleme olmazsa bu uygulama haziran ayı sonunda bitiyor. Sağlanan hibe desteği ise sembolik düzeyde kaldı. Yüzde 24 gibi oldukça yüksek bir düzeyde seyreden ticari kredi faizleri bu kesimin borcunu çevirmesini daha da zorlaştırıyor.

Bu kesim AKP iktidarının geleneksel olarak sırtını yasladığı ve önemli oranda destek sağladığı bir kesim olması açısından da büyük önem taşıyor. Buradaki çözülme yaklaşan seçimlerde iktidarın elini büyük ölçüde zayıflatacaktır.

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Murat Birdal’ın yazısı

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