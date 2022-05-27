Murat Birdal: Amaç seçime kadar Hazine’ye yüklenerek krizi ertelemek

KKM hamlesinin açmazı da burada. KKM mevduatının mevcut seviyesinde dolar kurunda bir TL’lik artış Hazineye 53 milyar TL’lik ek yük anlamına geliyor. Kur tırmandıkça hazineye daha fazla yük bindirecek. Bütçe açığı büyüdükçe kur tırmanacak.

Hükümetin kurdaki tırmanışın önünü kesmek için yeni hamlesi ise enflasyona endeksli tahvil/bono olacak. Yatırımcı tarafında ağırlıklı olarak kısa vadeli bono beklentisi dile getirilmekle birlikte, hükümetin geri ödemesi seçim sonrasına kalacak tahvil seçeneğine yönelmesi daha akla yatkın geliyor. Amaç bir kez daha aynı. Seçime kadar hazineye yüklenerek bu krizi ertelemek.

Murat Birdal’ın yazısı