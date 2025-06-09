Murat Belge: Türkiye'de kimlerin muhafazakâr olduğu ve neyi muhafaza etmek istedikleri çözemediğim bir bilmece

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Örneğin, “Ölenin arkasından konuşulmaz” diye bir söz vardır ki tam da geleneğin nasıl biçimlendiğini gösterir. Oysa önümüzdeki örnekte “geleneğe ihanet” diye ateş püskürenler ölenin arkasından hem de ne biçim konuşuyorlar. Onların “hain” diye suçladıkları kesimden ise böyle bir davranış görmedik.

“Nefretin kaynağı Batılılaşma” dedim. Ta Lale Devri’ne kadar uzatabileceğimiz bir tarih! Bu uzun süreçte terkedilen geleneğin haddi hesabı yok. Terk etme fiilini yerine getirenler arasında da “gelenek”ten şaşmamaya kararlı kesimin sayısı hiç az değil. Modern hayatın ve Batılı hayat tarzının sunduklarından bol bol yararlananlar arasında onlar da kendilerini gösteriyor.

“Kaybolan gelenek neydi?” diye sorsanız, tutarlı bir resim sunabilecekleri şüpheli. Türkiye’de kimlerin muhafazakâr olduğu ve neyi muhafaza etmek istedikleri benim bir türlü çözemediğim bir bilmece olmuştur.

Murat Belge’nin yazısı