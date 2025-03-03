Murat Belge: İktidarda olan kadrolar 'barış'la ne kadar barışıklar?

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Ayrıca sürecin mimarları ne tavır alacak, “barış” dedikleri şey ne menem bir “barış”tır (kayyum rejimi midir, sözgelişi?), asıl belirleyici olaylar burada oluşacak. Şu anda iktidarda olan, yani bu görüşmeleri buraya kadar getiren kadrolar “barış”la ne kadar barışıklar? Şimdiye kadarki performansları bu alanda çok başarılı, hatta çok “istekli” oldukları izlenimini vermiyor. Bu konu onların bambaşka gelecek planlarına hizmet edecek bir manevra alanı olmasın sakın!

Karamsar lakırdılar etmeyelim. “Onlar böyle bir şey yapamaz, boşuna umutlanmayalım” havasına girmeyelim. Ama tabii böyle olumsuz tepki göstermeyelim derken olmadık beklentilere de kapılmayalım. Bu konu kendisi öyle kolay tarafından çözülecek bir konu değil. İnişi çıkışı da az değil. Kısa vadede barış taraftarlarının yüzünü güldürecek gelişmeler olmasa da, “barış” üstüne söylenecek bütün olumlayıcı sözler, bir yerlere oturuyor, daha olumlu bir geleceğin mümkün olduğu inancına katkıda bulunuyor.

Murat Belge’nin yazısı