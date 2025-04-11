Murat Belge: Bundan böyle 'cangıl hukuku' geçerli

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AKP’ye başından beri muhalefet edenler bir yana, şimdiye kadar AKP’ye oy vermiş olan kesimde de “bin pişman” olanlar da az değil; yani AKP’nin kazanageldiği destek eriyor. AKP kendisi de tabii bunun böyle olduğunun farkında. Durumu o da görüyor ama süreci tersine döndürecek bir şey yapamıyor. “Bir şey yapamıyor” mu? Yok, yapıyor. Şiddete başvuruyor. Yasa dışı bir şiddete, yalnız “yasa” dışı değil, gitgide “mantık” dışı olan bir şiddete başvuruyor.

Ama bu çırpınışları başlattığı süreci durdurmuyor. Durdurmadığı gibi, ters tepiyor da. Politik mücadelenin dozunu iyice yükseltti; savaşa çevirdi. Savaşın bile kuralları, ölçüleri vardır. AKP kendini bunlarla da kayıtlı saymıyor. “Ben iktidarım, yaparım” diyerek bildiğini okuyor. Dolayısıyla politik mücadelenin “nizami” olanını da reddetmiş durumda. Bundan böyle “cangıl hukuku” geçerli. Tayyip Erdoğan, herhalde sabah akşam, yeniden aday olmak için ne gibi manevralara başvuracağını düşünüyordur. “Adam kazanacak!” Bu sonuca varan Tayyip Erdoğan’ın bu sonuca imkân tanımamak için neler yaptığını görüyoruz-gördüklerimizden, daha neler yapabileceğini de tahmin ediyoruz. Bunun bir adım ilerisi herhalde “Seçime gerek yok. Ben işime devam ediyorum” demektir.

Ama tepti! Çaydanlık fokurdamaya başlamıştı. Kaynadı. CHP benim anlayış ve beklenti çerçevem içinde, çok doğru davranıyor. “Demokrasi mücadelesi” ise söz konusu olan, aksamadan yürüyor. “Demokrasi” ve “Mücadele”, ikisinin de hakkını veriyor. Yıllardır bildiğimiz CHP’den farklı bir kitle var karşımızda. Türkiye toplumunun çoğunluğu da gidişat hakkında hükmünü verdi ve hükmünü açıkladı. Tayyip Erdoğan ile partisinin bize olmamızı buyurdukları toplum, buyurdukları “yurttaşlar” olmayacağız.

Murat Belge’nin yazısı