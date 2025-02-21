Murat Belge: AKP Batı'dan gelen aşağı yukarı her şeye düşman

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AKP Batı’dan gelen aşağı yukarı her şeye düşman: demokrasi falan başta gelmek üzere. Ama kapitalizmle böyle bir derdi yok. Öte yandan, birçok meziyeti olan kapitalizmin de “liberal” dedikleri biçiminden hiç hazzetmiyor. Türkiye’de bu “İAD”lardan “TÜS”ünü değil de “Müs”ünü seviyor.

Kapitalizm uygulamasıyla toplumu kırıp geçirirken oylarıyla kendini yıllardır iktidarda tutan yoksul ve orta halli seçmenlerine TÜSİAD’ı sevmediğini bildirmesi gerekiyordu. Bildirme fırsatı böyle çıktı. Disiplinli ve milliyetçi sermaye tarihte nerelerde görülmüş, ne işler yapmış, yakın tarih bunun örnekleriyle dolu.

Yazıya “taarruz”la başladım, “sert geçmek”le devam ettim. Diyelim iktidarın pek hoşlanmadığı birine Cumhurbaşkanı’nın verdiği mesaja dava başlatılmış (yeni oluşturulan savcı müfrezesi tarafından). Davanın yargıcı da adamın tutukluluğunu kaldıracak olmuş. Yargıç görevine başka bir yerde devam etmek durumunda kalıyor. Bu kategoriye giren olaylar da son günlerde iyice sıklaştı.

Hepimizin bildiği bu örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Bu gibi hukuk felaketlerinin göz çıkartacak bir üslupla yapılıyor olması da politikanın bir kısmı aslında. Götürüldüğümüz AKP Türkiyesi’nde nasıl bir hukuk düzeni kurulacağının işaretini veriyor bu gibi uygulamalar. Epeyce yol aldık zaten.

Bir iki “tadilat” daha yaptık mı istenen toplumun kurumsal yapısı yerleşmiş olur.

Geriye “ad”ını koymak kalır.

Murat Belge’nin yazısı