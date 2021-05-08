Murat Ağırel: Ülkeyi Titanic haline getirmenin son örneği de Çavuşoğlu’nun sözleri

O sözü duyduktan sonra yazdım yazdım sildim.

İktidara sesleniyorum…

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Biz müstemleke ülkesi miyiz?

Ne demektir; “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız…”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sözleri Alman mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında bir soruya istinaden söyledi.

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Ama bu sadece bir cümleden ibaret değil.

Koca bir hükümet politikasının dışavurumu aslında.

Çünkü aylardır görüyoruz ki AKP iktidarı için para getirmeyen hiçbir işçi, sektör, iş yeri, esnaf vs. birinci sınıf vatandaş değil.

Ülkeyi Titanic haline getirmenin son örneği de Çavuşoğlu’nun sözleri oldu.

Murat Ağırel’in yazısı