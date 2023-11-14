Murat Ağırel: Tuzlaspor olayında yeni gelişmeler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Bildiklerimi ve yayımladığım bahis kuponunu, aldığım cevapları yazılı olarak sundum.

Israrla üzerine gidince sorularıma Passolig yetkililerinden yanıt geldi. Passolig sistemi üzerinde gri renkte tamamı satıldı gözüken koltuklara ilişkin “Gri renkteki koltuklar sadece ‘satılmış’ koltukları göstermemektedir. Satışa sunulmayan koltuklar da gri renkte sistemde yer almaktadır” dediler.

Ben de haliyle “Tuzlaspor kulübü maçlarının biletleri satılmamış ise neden satılmış gibi seçenek dışı bırakılmıştır” diye sordum. Bir önceki cevaba ek olarak “Aynı zamanda kulüplerin kendi davetlileri, sponsor biletleri, protokol tribünü veya basın tribünü vb. için ayırdığı koltuklar da sistemde aynı renk (gri renk) ile simgelenmektedir” denildi.

Kulübün bilet gelirlerine ilişkin bir tablo gönderdiler. Yazıyı hazırlarken Passolig, Tuzlaspor’un seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında açıklama yayımladı. Kulübün, toplam seyirci ve hasılat bilgileri hakkında maç maç detay verildi. Açıklamaya göre Tuzlaspor’un bu sezon Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynadığı karşılaşmaların toplam seyirci ve hasılat bilgileri şöyle:

1. hafta: Ahlatcı Çorum FK: 406 seyirci, 35 bin 93 lira hasılat.

5. hafta: Adanaspor: 69 seyirci, 7 bin 350 lira hasılat.

7. hafta: ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 78 seyirci, 13 bin 140 lira hasılat.

9. hafta: Kocaelispor: 7 seyirci, 35 bin lira hasılat.

10. hafta: Erzurumspor FK: 2 seyirci, 8 bin lira hasılat.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Güneş Holding Çankayaspor: 5 seyirci, 404 lira hasılat.

Açıklanan rakamlara göre Tuzlaspor’un bu sezon 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği aktarıldı. Bu açıklamadan sonra Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Açıklamada tribün gelirleri konusunda bir tutarsızlık olmadığını ancak bahis kuponu konusunda soruşturma başlattıklarını belirttiler.

Murat Ağırel’in yazısı