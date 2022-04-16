Murat Ağırel: Türkiye’ye iade edilen 28 eserin ilgi çekici hikayesi

Türkiye’ye iade edilen 28 eserin hikâyesi de oldukça ilgi çekici. Aslında iade işleminin hikâyesi tam filmlere konu olacak cinsten. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’a burada bir teşekkürü borç bilirim.

Manhattan Bölge Savcısı ile yıllarca süren çalışma, delil ve tanık toplama süreçlerinden sonra milyarder Steinhardt’tan eserleri almayı ve Steinhardt’ın bir daha tarihî eser almasını engellenmesini sağlamış.

Yapılan hummalı çalışma neticesinde sadece Türkiye tarihî eserlerine kavuşmamış. 13 ülkeye ait 81 eser geldikleri yere iade edilmiş. İade olunan eserler arasında yıllar önce kaçırılan yaklaşık 6 bin yaşında olan Anadolu’nun prehistorik dönemlerine ait eserler arasında bulunan “Kilia idolleri” de var. Yani en büyük tarihî eser kaçakçısını pes ettirmişler… Tabii işleri zor. İğne ile kuyu kazmaya benziyor. Yapılan diplomatik çalışmalar ve baskılar neticesinde artık müzelerde veya sergi alanlarında Anadolu toprakları ibareleri kaldırılmaya Asya yazılmaya başlanılmış.

Murat Ağırel’in yazısı