Murat Ağırel: Türkiye’de başka örneği yok

Milas Güllük Mahallesi’nde su işletmesini HZR Güllük Su ve Atıksu Yatırım Yapım İşletme A.Ş. adında özel bir şirket yapıyor.

Türkiye’de başka örneği yok. Evet evet yanlış okumadınız. Devletin kamu hizmeti olan su ihtiyacını özel şirket vatandaşa satıyorlar. 2005 yılında ihale yapılmış ve 35 yıl süre ile de bu firma satacak.

Satışa hem Danıştay olumlu görüş bildirmiş hem de İçişleri Bakanlığı olur vermiş. Sırf bu yüzden Muğla’da su 4 TL iken Güllük Mahallesi’nde fiyat 14 TL. Haliyle vatandaşlar isyan ediyor.

Bana ulaştıkları kadar CİMER’e de yazmışlar. Üstelik cevap da gelmiş.

Murat Ağırel’in yazısı