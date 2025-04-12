Murat Ağırel: Türkiye'de artık her şeyi İmamoğlu soruşturmasıyla beraber düşünmeliyiz

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Peki, Timur Soykan ile yaşadıklarımız sadece tutuklu bir yasadışı bahis sanığının şikâyetiyle mi alakalıydı? Siz de biliyorsunuz ki hayır. Gözaltına alınmadan kısa bir süre önce Halk TV’de ‘Kayda Geçsin’ programını yaptığımız Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Timur Soykan ile birlikte Onlar TV YouTube kanalını kurduk. Halk TV’den ayrılarak bize güçlü bir omuz veren Barış Terkoğlu da Onlar TV’nin kurucu kadrosunda yer aldı. Daha ilk programa çıkmadan hatta hiç video yayımlamadan neredeyse 500 bin aboneye ulaştık. Şu anda abone sayımız 600 bini geçti. Bakın yıllardır yayın yapmasına rağmen YouTube’da bu sayılara ulaşamayan bir dolu spor, siyaset, aktüel ve belgesel kanalları var. İlk canlı yayınımız sadece üç-dört saat içerisinde 1 milyon izlenmeyi aştı. Şu anda 1,5 milyona ulaşmış durumda.

Diğer isimler gibi davayı destekleyip iftiralara ortak olsaydık başımıza hiçbir şey de gelmeyebilirdi. Aksine krallar gibi yaşardık. Fakat biz ‘kral çıplak’ demeyi tercih ettik. Milyonlarca vatandaşın gidip oy verdiği “Benim başkanım olsun” dediği insana yönelik, yine halkın haber alma hakkı ve kamu yararı adına, demokrasi adına gerçekleri savunduk.

Onlar TV’de İmamoğlu soruşturmasına dair anlattığım bir kesite dair video bile başlı başına milyonlarca defa izlendi. İşte başımıza ne geldiyse bundan sonra geldi. Soruşturmaya dair anlattıklarımız büyük ses getirince sabah kapımıza polis dayandı. O kadar temiziz ki bizi suçlayacak hiçbir şey bulamadılar.

Sizler de görüyorsunuz. Bir iktidar mücadelesi ile karşı karşıyayız. Bu yaşadıklarımızı İmamoğlu soruşturmasından ayrı düşünemeyiz. Hatta Türkiye’de artık her şeyi İmamoğlu soruşturmasıyla beraber düşünmeliyiz. Döviz kuru da enflasyon da marketten alacağımız peynirin sütün fiyatı da yapacağımız tatilin de izleyeceğimiz televizyon programlarının da İmamoğlu soruşturmasıyla doğrudan bir ilgisi var artık. Çünkü artık AKP iktidarı Türkiye’de sadece hukuken iktidar koltuğunda oturuyor. AKP iktidarı tarihinde ilk defa çoğunluk halk desteğinden yoksun bir şekilde Türkiye’yi yönetiyor. İlk kez AKP ikinci parti olarak iktidarda bulunuyor.

Murat Ağırel’in yazısı