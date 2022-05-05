Murat Ağırel: Türkiye uyuşturucu kaçakçıları için üs haline geldi

Elbet bunları resmî kurumlarda biliyor ve takip de ediyordur. Ancak ülkemizi yolgeçen hanı gibi gören bu uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadele kararlı şekilde devam etmeli. Yalnız bu yakalanan uyuşturucu maddelerin arkasında bulunan asıl kişiler, yurt dışı bağlantıları deşifre edilmeli.

Yurt dışı yasağım olmasa yurt dışına çıkıp bu kartelleri ve bağlantılarını araştırıp rota üzerindeki tüm istasyonları araştırmak istiyordum. İlk önce de Kolombiya’dan Türkiye’ye gelmek üzere olan ve yakalanan kokainin izini sürmek ile başlayacaktım.

Şimdilik buradan bağlantıları ve ilişkileri çözmekle yetineceğiz. Fakat sorun şu… Türkiye uyuşturucu kaçakçıları için bir üs haline gelmiş durumda. Ne olursa olsun da bundan vazgeçmiyorlar. Türkiye’den de iş birliğine girenler var, yurt dışında da yönlendirenler var. Mesele bunlara müsaade edilip edilmeyeceğidir.

Murat Ağırel’in yazısı