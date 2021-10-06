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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: Ticaret Bakanlığı’nın kontrolden kaçırdığı 81 milyon lira

2019 yılında 42 milyon TL, 2020 yılında 39 milyon TL 663 bin TL, toplamda 81 milyon TL 663 bin TL 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan, Sayıştay’ın denetiminden bile isteye kaçırılmış ve harcanmış.

Ticaret Bakanlığı’nın gerek genel bütçeden yapacağı harcamalar ve gerekse özel hesaplarından yapacağı harcamalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır.


Kanun böyle olunca soralım. Bu özelden yapılan harcamalar için herhangi bir ihale düzenlenmiş mi? Hayır. Saldım çayıra mevlam kayıra! Bakın bu alenen suçtur.

Sayıştay da zaten 2020 yılı raporunda “kamu harcamalarını özel hukuk düzenlemelerine göre yapamazsın yaparsan kanuna aykırı davranmış olursun” demiş.

Dikkati çekmek istediğim nokta şu: Sayıştay raporları bize gösterdi ki kamuda, bürokraside, devlet katında, yüksek rütbeli memurlarda artık adına ne derseniz deyin bir boş vermişlik var.

Kanunları arkadan dolanmak ezelden beridir Türk devletinin huyu oldu.

Ama bu artık vatandaşın parasını denetimsizce savurmaktan ya da onu kasıtlı olarak korumamaktan başka bir şey değil.

Murat Ağırel’in yazısı

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