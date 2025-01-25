Murat Ağırel: Sorumsuzluk zincirini kırmak zorundayız, yoksa tarih bizi de affetmeyecek

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78 canımızı kaybettik. Ama şimdi bir soru sormak zorundayız: Daha kaç çocuğumuzu kaybedeceğiz? Daha kaç aile yıkılacak? Bu sorumluluk karmaşası bitmeden bu ülkede sorumlusu olmayan ölümlere kurban gitmeye mahkûmuz.

Eğer bu ülkede birileri gerçekten sorumluluk almak istiyorsa ilk adım olarak şu suç ortaklığını kabul etmelidir. Yetki karmaşası sona ermeli, otellerin denetimi ile ilgili tek bir kurum belirlenmelidir. Denetimler kâğıt üzerinde değil, gerçekte yapılmalıdır. Her ölüm, bizden bir parça koparıyor. Ama çocuklarımızı kaybettiğimizde, geleceğimizi kaybediyoruz. Bugün Müge Hanım’ın, Pera’nın anısına, Zehra, Bilal Gültekin ailesi ve yangında can veren 78 kişi için bu sorumsuzluk zincirini kırmak zorundayız. Yoksa tarih bizi de affetmeyecek.

Soruyorum: Sorumluluk kimde? Ve daha da önemlisi: Hesap soracak cesaretimiz var mı?

Açık açık söyleyeyim. Artık aynaya bakma vakti. Hesap soracak cesaretimiz yok. Yargısıyla, siyasetiyle, insanıyla hep birlikte çürüdük. Adaleti, sorumluluk duygusunu, cesaretimizi kaybettik. Deprem oldu hesap sormadık, terör saldırısı oldu hesap sormadık, enflasyon altında ezildik hesap sormadık, fabrikalar patladı hesap sormadık, sapıklar kadın bedenini parçaladı hesap sormadık, açıkta bırakılan elektrik kabloları el ele ölüme götürdü hesap sormadık, yediğimiz yemekten hastalık çıktı hesap sormadık.

Ne siyasetten ne yargıdan ne iktidardan ne muhalefetten hesap sorduk.

Murat Ağırel’in yazısı