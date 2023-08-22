Murat Ağırel: Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük

Geçen gün Sayıştay 161. kuruluş yılını kutladı. Sayıştay’ın işi ne? Alın teri ile oluşturulmuş vergilerimizin kurumlarca nasıl harcandığını denetlemek değil mi? Sanırım artık değil. Çünkü son yıllarda Sayıştay’ın açıklamış olduğu raporlar, “birtakım düzenlemelerden” geçtikten sonra sansür edilerek kamuoyuna sunuluyor. Dolayısıyla okuduklarımız aslında var olan usulsüzlüklerin küçük bir kısmı.

Elimde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) taslak raporu var. Taslak raporun içinde yer alan bulguların birçoğu ne yazık ki açıklanan raporun içerisinde yok. Bulguları sizlere aktarmak bir görev benim için.

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasında 15.4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu bir metro projesi yapıldı ve 2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edildi. İhalenin yaklaşık maliyeti o dönem için 2.7 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiş. İhale “Belli istekliler arasında” yapılmış.

İhaleyi Meting Raylı Sistemler + Met-Gün İnşaat + Eze İnşaat + Gökçe İnş. Taah. iş ortaklığı 2 milyar 488 milyon 489 bin TL teklif ile kazanmış. O günkü dolar kuru 4.46 TL. Yani ihale bedeli 557 milyon 957 bin dolar. 12 Haziran 2018 tarihinde ihaleyi alan iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmış ve yapım işlerine başlanmış. Yapım işi devam ederken 2019 yılında (2019/1550 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile) 2019 Aralık ayında proje bakanlığa devredildi.

Murat Ağırel’in yazısı