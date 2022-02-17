Murat Ağırel: Olan öğretmenlere oluyor

Ekonomik krizlerin her zaman meslek gruplarına yönelik sosyolojik açıdan olumsuz sonuçları olur. Esnafı, işçisi, köylüsü, öğrencisi hatta doktoru, mühendisi, akademisyeni bu girdaptan ya çıkamaz, savrulur ya da zararın izlerini ömrü boyunca taşır.

Ama ben bugün size öğretmenlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle özel okullarda çalışan öğretmenlerden…

Çok kötü durumdalar. Biliyorum herkes kendi derdine düşmüş vaziyette ama çocuklarımıza eğitim veren öğretmenleri es geçemem. Devlet okulları ve özel okullar öylesine başıboş bırakılmış ve denetimsiz ki bakkal bile dükkanını böyle yönetmez. Olan öğretmenlere oluyor.

Özel okul sahipleri “Öğretmen ihtiyacı yok”, “kadrolarımız dolu” diyorlar ama sözleşmeli öğretmen çalıştırıyorlar.

10-12 saat ders alıyor gösterdikleri sözde “yarı zamanlı” öğretmenleri “etüt”, “destek çalışması” adı altında derslere sokup haftada 30-35 saatlik mesailere mahkûm ediyorlar. Karşılığında da 2000-3000 bin TL gibi asgari ücretin yarısına çalıştırılıyorlar. Tam bir kölelik düzeni hâkim.

Murat Ağırel’in yazısı