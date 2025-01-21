Murat Ağırel: Melih Gökçek'in ihaleden sorumlu olmadığı gerekçesiyle reddeden hukuk, muhalefet belediyesi olunca tam tersi işliyor

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Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan suç duyuruları reddedilirken Melih Gökçek’in ihaleden sorumlu olmadığı gerekçesi ile reddeden hukuk, söz konusu muhalefet belediyesi olunca tam tersi şekilde işliyor.

Mesela Melih Gökçek döneminde “Korkutata ailesine” mensup kişilerin sahip olduğu 9 şirkete 4 yılda üstelik o dönemin parası ile 256 milyon Türk Lirası ihale verdi. Gökçek’e tahsis edilen araç bile Korkutata üzerine kayıtlıydı.

Dönelim Beşiktaş’a yapılan operasyona.

Öyle bir “suç örgütü” ve “liderinden” bahsediyoruz ki neredeyse tüm kamu kurumlarından ve AKP’li belediyelerden yüzlerce ihale almış ama muhalefete ait iki belediyede ihaleye fesat karıştırmış.

İptal edilen İstanbul seçimi gibi. Aynı zarfta 4 pusula olmasına rağmen sadece İBB başkanı için kullanılan oylar geçersiz sayılmıştı hatırlarsanız.

Burada da durum aynı.

İddiaya göre organize bir suç örgütü var. Bu örgüt her yerden ihale alıyor. Ama sadece bir muhalefet belediyesinden aldığı ihaleye fesat karıştırmış. Üstelik delil olarak yer alan Rıza Akpolat’ın araç satışının benzeri Isparta Belediyesi için de geçerli. Isparta Belediye’si AKP’li.

Murat Ağırel’in yazısı