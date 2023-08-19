Murat Ağırel: Katiller, uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar tahliye edilirken Barış Pehlivan cezaevine girdi

İsrail Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı: “Ne mutlu ki Başkan Herzog’un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra on yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Awka hafta başında ailesinin yanına dönecek. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür ediyorum.”

Paylaşımda yer alan Danny Awka uyuşturucu madde ile yakalanmış ve yargılama neticesinde 10 yıl hapis cezası almış. Yeni infaz düzenlemesi ve mesajdan da anladığımız üzere İsrailli yetkililerin araya girmesi ile serbest bırakılmış.

Ne güzel değil mi?

Katiller, uyuşturucu kaçakçıları, tecavüzcüler, hırsızlar, dolandırıcılar tahliye edilirken Barış Pehlivan 5. kez cezaevine girdi.