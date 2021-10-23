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Yaramazlara biraz batar!

Murat Ağırel: Gökçek dönemi ilk kez mahkum oldu

Belediyeyi de Gökçek döneminde nasıl parsellediklerini görüyorsunuz değil mi?

Belediyenin koltuklarını işgal ettikleri yetmezmiş gibi bir de ihaleler ve imar rantları üzerinden apaçık zenginleştiler.


İnsanlar bu kadar geçim sıkıntısı yaşıyorken milletin sırtından geçinmeleri kanıma dokunuyor. Bu yüzden bu kadar gazetecilik refleksiyle üstlerine gidiyorum.

Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yazılarımda temelde hep aynı şeyi işliyorum.

İnsanların marketten un, yağ, ekmek peynir, süt, yumurta bile alamamalarının sebebi bu iktidarın ve Gökçek tayfasının başımıza musallat ettiği bu yapılar ve FETÖ’cü isimlerdir.

Bu kararın daha da önemli bir anlamı var.

Melih Gökçek dönemi ihale oyunları ve verilen parseller ilk kez mahkûm oldu.

Yani bir sürecin de önü açılmış oldu. Gökçek’in FETÖ’den ifadeye çağrılmasıyla eş zamanlı olması tesadüf mü bilemem.

Murat Ağırel’in yazısı

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