Murat Ağırel: Gelin şimdi hep beraber beton kemirelim

84 milyon vatandaş uçmadığı havalimanına, geçtiği ya da geçmediği köprüye tünele, hastaneye garantili fatura ödetiyorlar bunu da “GAP projesini Ege’de yaşayan vatandaş kullanmıyor ama onun vergisiyle yapıldı” diyerek yanıt veriyorlar.

Ölü yatırım beton projeleriyle GAP projesini bir tutup GAP sayesinde yapılan üretimin Ege’deki gıda enflasyonunu düşürdüğünün farkında bile değiller.

Otoyollara köprülere hastanelerin yapılmasına tabiki karşı değilim. Gece gündüz çalışıp şirketlerin benim paramla zengin edilmesine karşıyım.

AKP iktidarı kendince bir çark kurdu. Bu çark vatandaşı sömürüyor. Yoksullaştırıyor. Yıllar içerisinde nasıl fakirleştiğimizi çok uzakta aramayın. Faiz ve garanti ödemelerinin yanı sıra ekonomideki inatçı politikalar, üretmeyen ekonomi bizi bugünlere getirdi.

Betondan başka yaptığımız yatırım olmayınca böyle oluyor.

Gelin şimdi hep beraber beton kemirelim…

Murat Ağırel’in yazısı