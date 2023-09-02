Murat Ağırel: Erdoğan’ın seçim zaferi meğer Pirus zaferiymiş

Aç kalmamamız için nefes bile almamamız gerekiyor. İşte bu Mehmet Şimşek ekonomisi. Milyar dolarlık şirketlerin finans danışmanı Mehmet Şimşek’in sizin halinizden anlamasını beklemeyin. Neoliberal politikaları memleketin bütün değerlerini satarak, faizi körükleyerek, zengine dokunmayarak yoksulu daha da yoksul yapıp üzerine basarak uyguluyor.

Görüyoruz ki Erdoğan’ın seçim zaferi meğer Pirus zaferiymiş. Seçimin karşılığında ülkeyi vatandaşının emeğini Batı’nın para babalarına, onların “danışmanına” teslim etti. Olanlara da ses çıkardığı yok.

Murat Ağırel’in yazısı