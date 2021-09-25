Murat Ağırel: Dinci vakıf yurtları kamulaştırılsın

Kredi Yurtlar Kurumu’nun yegane görevi olan öğrencilerin barınma ihtiyacı ne yazık ki politikalar gereği yerine getirilmiyor. Üstelik yetmezmiş gibi dinci vakıflara öğrenci barındırdıkları için 174 milyon lira daha para aktarıyor!

Peki, ne yapılmalı…

Belli ki KYK yurtları yetersiz kalıyor. Her ne kadar CHP’li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kendi imkânlarıyla bir şey yapsa da milyonlarca öğrencinin talebine anında yanıt vermek kolay değil.

Bağışçıların yardımlarıyla ayakta duran derneklerin dışında kamu eliyle yurt ve gelir elde eden TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma ve diğer vakıfların kamulaştırılması şart.

Zaten bunlar vatandaşın bağışlarıyla kurulmadı ve büyümedi…

Murat Ağırel’in yazısı