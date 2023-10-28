Murat Ağırel: Cumhuriyet olmasaydı…

Hep söylenir Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.

Cumhuriyet olmasaydı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iyi ya da kötü Türkiye tarihine geçmiş kişilerin hepsi birer köylü çocuğu olarak hayatlarına devam edeceklerdi.

Tebaadan kopamayacakları için bugünkü makam ve mevkilerin hiçbirini göremeyeceklerdi. Onların yerinde devleti paylaşan saltanat üyelerinin çocukları, babadan oğula geçen paşalık unvanına sahip kişiler oturacaktı.

Peki biz bu kutsal Cumhuriyeti koruyup kutlayabiliyor muyuz?

İşte sıkıntı burada başlıyor.

Murat Ağırel’in yazısı