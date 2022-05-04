Murat Ağırel: Buyurun size Türkiye’nin ‘Narcos’u

Türkiye’de Lübnan asıllı bir lider var ve Suriye asıllı kişiler de bu olaylarda ağırlıklı çalışıyor. ABD, Lübnan ve Suriye bağlantılı hatta Venezuelalı Bakan El Aissami’yi uyuşturucu kaçakçılığı ile suçluyor. Tesadüf olamayacak kadar çok bağlantı var… Öyle ki önceki yazılarımda adını andığım S.M., Dubai/İspanya/İtalya-Libya-Türkiye (Derince ve Mersin) Cezayir’de de kokainden yakalandı.

Paravan şirketlerin bulunması ve ilişkilerin ispatı için kayıtlara bakmak, para transferlerini izlemek yeterli.

Ticaret Bakanlığı son 10 yılda, Mersin’den hangi ülkelere ne kadar Ekvador muzunun transit gittiğini açıklarsa herkes her şeyi anlayacak. Kimler, hangi ülkelere kaç TIR muz gönderdi?

Kendi limanı varken, Mersin’e gelen muzları üstüne nakliye ödeyerek alan ülkelere ne demeli?

Üstelik bu konuda en çok canı yanan yerli muz üreticileri… Gelen Ekvador muzları neredeyse bedava satılıyor. Çünkü amaç muz satmak değil! Buyurun size Türkiye’nin “Narcos’u” ve ortaya çıkan tablosu.

Murat Ağırel’in yazısı