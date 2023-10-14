Murat Ağırel: Bu nasıl bir yozlaşmadır?

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan bir fon. IPARD, kâğıt üstünde Avrupa Birliği’nin “Ortak Tarım Politikası”nın uygulanması için hazırlanıyor.

IPARD Projesi’nin birinci etabı bitti şimdi IPARD II devam ediyor. Kurum, proje kapsamında 11. çağrısını da yaptı.

Proje kapsamında aslında amaç, kırsal alanlarda yaşayan el sanatları, ahşap oyma, taş işleme, dokuma ustası, organik tarım, cam eşya, zanaatkârlık ve katma değerli ürünlerin desteklenmesi.

Tabii Türkiye’de işler böyle yürümüyor. 2021 yılındaki raporda kurumun aldığı fonları amacı dışında kullandığı tespit edilmişti. “Köylüye” verilen hibe miktarı 8.5 milyar TL, tamamlanan proje sayısı 19 bin 759…

Kırsal alandaki taş ustalarını desteklemek için verilen yardımlar aslında kimlere verilmiş biliyor musunuz? Mermer fabrikalarına! Üstelik bu ocaklar köylüye filan çalışmıyor, zenginlerin villalarına, büyük otellere mermer kesiyor.

Murat Ağırel’in yazısı