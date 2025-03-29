Murat Ağırel: Bu hamle neresinden bakarsanız bakın aceleye getirilmiş gibi duruyor

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İBB soruşturmasında tutuklamalar ile ilgili sorgu evraklarını incelemeye devam ediyorum.

…

Konuştuğum kaynaklar ek klasörler var göreceksin diyor.

Ben ulaşamadım, ulaşabileni de görmedim, duymadım. Çok ulaşılabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü bu hamle neresinden bakarsanız bakın aceleye getirilmiş gibi duruyor. Belli ki CHP’nin önseçim kararı bu süreci hızlandırmış.

CHP’lilerin oyuyla cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra İmamoğlu’na böyle bir operasyon yapmakla aday olmadan önce operasyonu gerçekleştirmek arasında görüntü açısından çok fark var.

Fakat sonuç olarak bu operasyon, siyasi tarihteki yerini, uzun ya da kısa vadede, İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı yolunu açan soruşturma olarak kayıtlara geçecek.

Murat Ağırel’in yazısı