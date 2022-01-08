Murat Ağırel: Bu halk sizi kurtarmak zorunda mı?

Sayıştay tam da burada şirketi ve belediyeyi tabiri caizse ensesinden yakalamış. Çünkü şirket reklamlar için müşterilerinin eğilimlerini ve beklentilerini içeren bir çalışma yapmamış. Bu reklam harcamasının şirketin finansal performansını nasıl etkileyeceğine dair pazar analizinin de yapılmadığı anlaşılmış.

Üstelik 2020 yılı Ağustos ayından itibaren 983 bin 965 TL tutarında Kayserispor’a satış yapılmasına rağmen, 5 ay boyunca herhangi bir tahsilat da yapılmadığı anlaşılmış.

Daha bitmedi. Kayserispor ile 2 milyonluk reklam anlaşmasının, şirketin, bünyesinde çalışan işçiler için kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken yapıldığı anlaşılmış.

Yani buradaki amaç tamamen kulübe para aktarmak olarak sübuta ermiş. Bakın… Spor kulüpleri zor dönemden geçmektedir. Bunu kabul ediyorum. Yahu buraya gelene kadar aklınız neredeydi. Bu halk sizi kurtarmak zorunda mı?

Halka hizmet amacı ile kurulmuş kuruluşlar, halkın vergilerini hizmet için harcamak zorundadır.

Murat Ağırel’in yazısı