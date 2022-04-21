Murat Ağırel: Bu gibi ihalelerden her yıl on binlerce yapıldığını düşünün

İşin özeti siz ihaleye 15 şirket giriyor görüyorsunuz ancak ihalede 3 şirket var, yaklaşık maliyeti, verecekleri teklifleri biliyorlar ve kazanacakları da belli. Dolayısıyla milyonlarca liralık ihalelerde devlet de milyonlarca liralık zarara uğratılıyor. Bugün biz neyi konuşuyoruz, domatesin fiyatını akaryakıtın pahalılığını, ekonomik krizi, gıda enflasyonunu değil mi?

Devamı da gelecek. İşsizlik, resesyon, hiperenflasyon, yüksek faiz ödemeleri batan bankalar şirketler bu işin ileri aşamaları. Ama bu karışık mevzunun, finans profesörlerinin içerisinden çıkamadığı bu derin yoksulluk sarmalının altında yatan en büyük nedenlerden biri de bu devleti içten içe kemiren bunun gibi ihale yolsuzluklarıdır.

Çünkü çalınan para devletin parası. Bu gibi ihalelerden Türkiye’de her yıl on binlerce yapıldığını düşünün. Zararın maddi boyutunu düşünebiliyor musunuz? Kanımızı, geleceğimizi emiyorlar. Devlette yozlaşma büyüdükçe bunlara çanak tutan memur, iktidar, bakan, daire başkanı, genel müdür de artıyor.

Murat Ağırel’in yazısı