Murat Ağırel: Borsada işlem gören Beşiktaş hisseleriyle olağan olmayan işlere girişmişler

29 Mart 2024’te Beşiktaş kulübüne ait hisseler 51.5 liradayken bir anda yüzde 74 artışla 89.3 liraya yükseldi. Sonrasında ise taban fiyatı gördü. Aradaki makas öyle böyle değil. 19 Nisan’da 89.3 lira olan hisse fiyatı 28.14 liraya indi.

İşte tam bu noktada da okurlarımın gönderdiklerine bakmak gerekiyor. Resmi belge… Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimini gönderdiler.

Yapılan bildirimde; Veysel Karadeniz, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel, Engin Meral ve Neslihan Kaya isimleri geçiyor. Bu isimler hakkında SPK, manipülasyon yaptıkları gerekçesi ile altı ay geçici işlem yasağı uyguluyor.

Yani bu kişiler “borsa”da işlem gören Beşiktaş hisseleri ile olağan olmayan işlere girişmişler. Konu hakkında Habertürk’te yayımlanan bir de yazı var.

Çok ilginç bir bilgi var orada da, aynen şöyle:

“SPK’den ceza alan aynı isimlerin ellerinde borsada işlem görmeyen hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurarak işlem görmesini sağladıkları da görülüyor. Bu kişilerin ellerinde borsadan değil farklı yollarla elde ettikleri yaklaşık halka açık kısmın yüzde 4’üne denk gelen 4 milyon lot civarında hisse olduğu ve bunu borsada satmak istedikleri de bu açıklamalardan anlaşılıyor… Rakamlara başvurup hesap yaparsak 4 milyon lotluk hisseyi 51.5 liradan satıp 206 milyon lira gelir elde edecekken gerçek olmayan işlemlerle manipülatif bir şekilde 89.3 liraya yükselterek 357 milyon lira gelir elde etmek isteyen 6 kişi 151 milyon lira fazla kazanmak istedi. Ancak bu işlemleri nedeniyle 29 Mart’ta bu işlemler başlamadan önce piyasa değeri 12.5 milyar lira olan kulübün değeri bugün yaklaşık 6 milyar lira düşerek 6.7 milyar liraya inmiş oldu.”

Yani bu kişiler hem Beşiktaş kulübüne hem de yatırımcılara çok büyük zarar vermiş. Arayan okurum gibi yatırımcıların da batmalarına neden olmuşlar.

Hemen bu kişiler hakkında araştırmaya giriştim. Borsa İstanbul AŞ’nin 24 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı duyuru da Behiye Kaya ve Neslihan Kaya hakkında 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” tedbirleri uygulanacaktır diye bir duyuru var.

Murat Ağırel’in yazısı